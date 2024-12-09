Учитель из Мытищ победил в IV региональном образовательном конкурсе

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 12 в Мытищах Павел Васильев стал победителем IV регионального образовательного конкурса. Он занял призовое место в номинации «Лучшие воспитательные практики, направленные на социализацию и адаптацию детей с миграционной историей».

Педагог из Мытищ Павел Васильев разработал методику, которая позволяет детям-мигрантам легко влиться в образовательный процесс и социум. За инновационный подход проект высоко оценило жюри конкурса. Программа Павла Васильева помогает ребятам быстро освоить русский язык и адаптироваться в школе.

Успех педагога из Мытищ показывает, насколько эффективны новые методики в работе с детьми-мигрантами. Проект поможет улучшить качество образования и социализации в муниципалитете.

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