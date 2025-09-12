Учитель из Луховиц вышел в полуфинал телешоу «Классная тема»

В этом году на конкурс подали заявки 6720 педагогов из разных регионов России. Участниками полуфинала четвертого сезона телешоу «Классная тема!» стали всего 35 учителей, в том числе педагог из Луховиц Андрей Феофанов.

«Я с нетерпением жду своего урока, потому что процесс съемок был достаточно интересным, необычным для меня. На протяжении целого дня рабочего, даже чуть больше, мы снимали всего лишь восемь-девять минут урока, который выйдет на экраны. Я много раз менял форму и стиль одежды, переодевался, много было кадров, много было дублей, поэтому особенно интересно, что в итоге получится», — рассказал об участии в съемках телешоу педагог из Луховицы.

Конкурсанты ранее прошли тестирование и представили свои визитки. Выбирать лучших педагогов будут по видеоурокам. Съемки уже состоялись.

Андрей Феофанов работает учителем математики и информатики в гимназии № 10 восьмой год. То, что станет учителем, решил еще, когда учился в девятом классе. Окончил Государственный социально-гуманитарный университет и вернулся в родную гимназию, теперь уже в качестве педагога. На его уроках школьникам скучать не приходится. Формулы и уравнения ученики решают играючи с помощью квестов. А еще ребята вместе с учителем снимают фильмы о великих математиках. Андрей Феофанов не только талантливый педагог, но еще и классный руководитель 11-го «Б».

«Я очень ценю его профессионализм. Он, конечно, строгий, но это позволяет ему решать не только школьные проблемы, но и что-то еще житейское. Он действительно может помочь советом. Как учитель математики он тоже прекрасный специалист, он горит свои делом и всегда выдумывает что-то новое, чтобы нам было проще понять тему», — рассказал ученик 11-го класса гимназии № 10 Дмитрий Сысуев.

Главная задача телешоу — выявить ярких и талантливых педагогов. А участники «Классной темы» в свою очередь доказывают, что даже самый сложный предмет становится увлекательным, когда его преподают настоящие профессионалы.

Семь финалистов будут бороться за победу на телеканале «Россия». Лучший учитель получит шанс записать авторскую передачу на федеральном канале и делиться знаниями с миллионами зрителей.