Учитель из Лосино-Петровского выступит на областном этапе педагогического конкурса

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют — 2024». В нем приняли участие семь учителей с педагогическим стажем от одного месяца до трех лет. Учитель начальных классов Биокомбинатовской школы в Лосино-Петровском отправится представлять муниципалитет на областном этапе.
На областном этапе выступит Елизавета Смирнова — учитель Биокомбинатовской школы.
Призером стала учитель английского языка школы № 2 София Дагаева. Она заняла второе место. Учитель математики школы имени М. П. Марченко Ирина Землянская стала третьей.
Также отметили преподавателя информатики в школе имени В. В. Дагаева Екатерину Боровских и учителя начальных классов Биокомбинатовской школы Александру Гайдукову в номинации «Педагогическая надежда».