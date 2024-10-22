Учитель из Лосино-Петровского выступит на областном этапе педагогического конкурса

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют — 2024». В нем приняли участие семь учителей с педагогическим стажем от одного месяца до трех лет. Учитель начальных классов Биокомбинатовской школы в Лосино-Петровском отправится представлять муниципалитет на областном этапе.