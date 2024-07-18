Ученые МФТИ нашли способ получения мезенхимальных стволовых клеток

Научный сотрудник Алерия Аитова разработала новый метод получения и выращивания линий мезенхимальных стволовых клеток. Открытие совершили в отделении экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Института биофизики будущего.

Метод позволяет извлекать жизнеспособные стволовые клетки одновременно из костного мозга и костной ткани человека или млекопитающего. Эта техника может быть использована в дополнение к клеточной заместительной терапии для лечения различных заболеваний.

Мезенхимальные стволовые клетки имеют способность превращаться в клетки различных тканей, таких как костная, хрящевая и жировая ткани. Их часто называют «биологическими фабриками», так как они могут производить различные цитокины, факторы роста и другие биологически активные вещества. Благодаря своим свойствам и относительной легкости получения, мезенхимальные стволовые клетки стали популярным источником для клеточной терапии.

«Клеточная терапия является подвидом регенеративной медицины», — указала Алерия Аитова.

Алерия Аитова объяснила, что клеточная терапия, основанная на стволовых клетках, представляет собой процесс введения таких клеток в ткань для лечения заболевания с добавлением или без генной терапии. Стволовые клетки способны к длительному самообновлению и могут превращаться в различные типы клеток при определенных условиях.

Извлечение стволовых клеток из костного мозга происходит с использованием специальных растворов и центрифугирования. Клетки выделяют в течение 24 часов после извлечения их из костного мозга и затем выращивают в стандартной петриковской посуде.

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