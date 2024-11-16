Ученые из Серпухова подписали соглашение с фармацевтическим заводом в Китае

Члены Научно-технического совета в Серпухове приняли участие в VII Международной коммерческой выставке ЭКСПО в Китайской Народной Республике в Шанхае. Президент Института инженерной физики, депутат городского Совета Алексей Царьков, а также депутаты Олег Андрух и Алексей Батогов подписали соглашение между АО «АЛУРОН» и компанией «Тоффлон Сайенз&Текнолоджи Групп».

«Тоффлон Сайенз&Текнолоджи Групп» — один из мировых лидеров по производству высокотехнологичного оборудования для фармацевтической отрасли. Соглашение направлено на развитие системы долгосрочных партнерских связей в области научно-технического сотрудничества, развития новых технологий и методов производства лекарственных средств, а также высокотехнологичного оборудования. Сегодня «Тоффлон» поставляет АО «АЛУРОН» линию по серийному производству лекарственных препаратов в форме лиофилизатов.

Руководители «Тоффлона», в том числе генеральный директор Эндрю Чень, познакомили членов НТС с направлениями компании: производством лиофильных машин, лекарств в форме таблеток и капсул, линиями для стерильного и асептического наполнения, машинами инспекции, системами водоподготовки и закрытых биореакторов.

Ученые из Серпухова также узнали об организации труда и производства в компании Wecare Probiotics Co — крупнейшего производителя пробиотиков. Помимо этого, свои наработки презентовала организация Bofang — один из лидеров Китая в области электротехнического оборудования.

Руководители компаний, которые встретились с делегатами из Серпухова, заинтересованы в сотрудничестве, развитии научного, производственного и экономического потенциалов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».