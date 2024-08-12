Ученицы из Орехово-Зуева стали участницами тв-шоу «Кондитер. Дети»

Анна Степина
Фото: Анна Степина/Скриншот из шоу "Кондитер.Дети" на телеканале "Пятница"

Анна Степина и Варвара Пузанкова из Орехово-Зуева поучаствовали в шоу «Кондитер. Дети». Школьницы представили свои кулинарные изделия на суд федерального жюри.

Девятиклассница Алена Степина из школы № 17 приняла участие в третьем сезоне шоу. Пройти в финал ей не удалось, но она обязательно попробует снова в следующем сезоне.

Девушка не только готовит кондитерские шедевры, но и занимается художественной гимнастикой, является членом сборной Московской области, сборной Всероссийского общества «Авангард». Также она — призер первенства области и Всероссийских соревнований по художественной гимнастике.

Другой участнице шоу — Варваре Пузанковой — 14 лет. Она уже выступала во втором сезоне, но также не попала в финал. После девушка тренировалась на протяжении целого года и делала торты на заказ. В третьем сезоне шоу она представила торт-медовик, задекорированный под робота. Жюри оценили задумку и жительница Орехово-Зуева прошла в финал.

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