Ученики школы № 3 в Чехове начали шить подушки для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Два года в школе № 3 в Чехове делают маскировочные сети для бойцов СВО. С начала лета школьники начали шить подушки для раненых.

Сейчас маскировочные сети для военнослужащих плетут в рамках «Умных каникул». За два года волонтерский отряд школьников «Для своих» сделал около 20 таких сетей. Для каждой из них была разработана своя схема рисунка.

В этом году в школе появилось новое направление: ребята делают подушки-бублики для переноски раненых и сухой душ. С начала лета для госпиталя в Донбассе уже готово 72 подушки и 640 наборов сухого душа. Всего к концу месяца планируется изготовить около 300 подушек.

Чтобы все успеть, в школе № 3 прошел воркшоп «Мы — часть России». Его посетили заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев, начальник управления образованием Ирина Заболотнева и председатель Совета депутатов Галина Козина.

Материалы для работы школьникам предоставляет местная волонтерская организация «Горячие сердца». В ней состоят родители выпускников школы. Каждую неделю образовательное учреждение передает волонтерам уже готовые изделия, которые те везут на передовую военнослужащим. Подобная волонтерская работа организована в каждой школе Чехова.

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