Ученики школы № 29 в Химках побывали на фестивале школьных музеев

В городском округе Химки ученики школы № 29 посетили фестиваль школьных музеев в выставочном комплексе «Артишок». Им рассказали о вкладе земляков в общую победу, об исторических названиях улиц и памятных местах округа.

Лицей № 10 подготовил для посетителей экспонаты, относящиеся к ключевым сражениям времен Великой Отечественной войны: гильзы, личные вещи бойцов, элементы обмундирования и вооружения.

Напомним, экспонаты для фестиваля школьных музеев собрали 19 образовательных учреждений городского округа Химки. Всего на стендах представили свыше 500 уникальных трофеев времен Великой Отечественной и Афганской войн: это детали вооружения, военная форма, предметы быта и многое другое.

Выставка продлится до 5 декабря. Посетить ее могут все желающие, вход свободный.

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