Ученики школы № 17 в Воскресенске сдали нормативы ГТО

Ученики 5-11-х классов школы № 17 в Воскресенске сдали нормативы ГТО. Всего 46 человек проверили свои силы.

Недавно прошли осенние тесты по бегу на короткие и длинные дистанции. На этот раз ученики выполнили челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также прыжок в длину с места.

Испытания направлены на оценку физических возможностей согласно возрасту участников. По итогам дети получат знаки отличия.

Сдача нормативов ГТО позволяет не только проверить силы, но и получить дополнительные баллы для поступления в вуз.

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