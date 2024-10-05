Ученики школ № 1 и № 8 в Химках подготовили концерт ко Дню учителя

В городском округе Химки идет Большая учительская неделя: во всех учреждениях образования проводят праздничные мероприятия. Концерт ко Дню учителя организовали воспитанники школ № 1 и № 8.

Учащиеся школы № 1 и школы № 8 имени Матвеева подготовили концерт для педагогов ко Дню учителя. Ребята исполняли песни, читали стихи, показывали танцевальные номера. На мероприятии также выступили кадеты школы № 8.

«Сегодня мы отмечаем День учителя. Это поистине очень важный праздник для меня и моих коллег. Особенно приятно, что школьники решили порадовать нас. Ведь благодарные дети — это один из главных показателей качества нашей работы. Всех учителей поздравляю с профессиональным праздником!» — сказала директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Отметим, ко Дню учителя в Химках для педагогов провели встречу с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. Также в «Тридцать первой школе» за значительные успехи в работе наградили сотню учителей.

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