Ученики кадетской школы в Воскресенске сдали нормативы ГТО

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Воскресенские школьники выполнили нормативы комплекса ГТО. Среди них — ученики кадетской школы.

Ребята проверили свои физические возможности и пообщались со сверстниками.

В итоге лучшие получат знаки отличия. Вручение награды — это также повод для гордости всего образовательного учреждения, демонстрирующий эффективность системы физического воспитания и спортивной подготовки в лицее «Воскресенская кадетская школа».

Успешная сдача влияет на успеваемость школьника, поскольку занятия способствуют лучшей концентрации внимания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте