Ученики кадетской школы в Воскресенске сдали нормативы ГТО

Ребята проверили свои физические возможности и пообщались со сверстниками.

В итоге лучшие получат знаки отличия. Вручение награды — это также повод для гордости всего образовательного учреждения, демонстрирующий эффективность системы физического воспитания и спортивной подготовки в лицее «Воскресенская кадетская школа».

Успешная сдача влияет на успеваемость школьника, поскольку занятия способствуют лучшей концентрации внимания.

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