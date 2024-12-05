Ученики кадетской школы в Воскресенске сдали нормативы ГТО

Воскресенские школьники выполнили нормативы комплекса ГТО. Среди них — ученики кадетской школы.
Ребята проверили свои физические возможности и пообщались со сверстниками.
В итоге лучшие получат знаки отличия. Вручение награды — это также повод для гордости всего образовательного учреждения, демонстрирующий эффективность системы физического воспитания и спортивной подготовки в лицее «Воскресенская кадетская школа».
Успешная сдача влияет на успеваемость школьника, поскольку занятия способствуют лучшей концентрации внимания.