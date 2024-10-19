Ученики ИЗО-студии из Павловского Посада нарисовали своих пап ко Дню отца

Мероприятие ко Дню отца прошло в кружке изобразительного искусства «Палитра» в Доме культуры «Ленский». С детьми провели беседу об их папах, также ребята подготовили к празднику свои рисунки.

На открытом уроке дети рассказали о профессиях своих отцов и нарисовали их на работе. На рисунках можно увидеть пап-промышленников, врачей, экспедиторов, полицейских, директоров и таксистов.

Также ребята поделились забавными историями из жизни.

Напомним, что Дня отца отмечается с России в третье воскресенье октября с 2021 года.

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