Ученики академии музыки Гнесиных проведут концерт в школе искусств в Химках

Концерт медных духовых инструментов и мастер-класс от Заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Хаимовича Школьника пройдут в Школе искусств в Химках. Мероприятия запланированы на 24 ноября.

Концерт медных духовых инструментов представят ученики Российской академии музыки имени Гнесиных, а маэстро Владимир Школьник поделится с учащимися Центральной детской школы искусств знаниями во время мастер-класса.

«Владимир Хаимович — выдающийся музыкант и педагог с почти 50-летним опытом работы. Он не только талантливый преподаватель по тромбону, но и артист Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии, где за годы своей карьеры завоевал признание и уважение коллег и зрителей. Его мастерство и глубокое понимание музыкального искусства сделали его одним из самых востребованных педагогов в России», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Начало мастер-класса запланировано на 12:00. Музыканты узнают тонкости игры на тромбоне, а в 14:00 все желающие смогут посетить концерт.

«После мастер-класса мы приглашаем всех на концерт, где выступят талантливые студенты профессора Школьника. Среди них — бывшие воспитанники Центральной детской школы искусств, которые с гордостью представят свои навыки и достижения. Этот концерт — не только возможность увидеть выступления будущих звезд музыкального мира, но и прекрасный способ поддержать и вдохновить молодые таланты», — отметила Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что Центральная детская школа искусств в Химках — флагман творческого образования. Ученики и преподаватели занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах, участвуют в реализации программ губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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