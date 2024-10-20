Учения по развертыванию пункта временного размещения прошли в Шатуре
Тренировку по созданию помещения для приема пострадавших во время чрезвычайной ситуации провели в Шатуре. Пункт временного размещения развернули в Доме культуры имени Косякова в Рошале.
На все работы по созданию ушло три часа. В подобных пунктах во время пожара или подтопления территории могут разместиться до 150 человек.
Здесь в рамках учения оперативно оборудовали места для отдыха, стационарные и передвижные точки питания, комнату психологической помощи и комнату матери и ребенка. Также в ДК имеется убежище на случай объявления воздушной тревоги.
«Наше убежище оборудовано центральным водоснабжением, водоотведением, пожарной сигнализацией и принудительной вентиляцией, то есть все условия для того, чтобы длительное время в случае воздушной тревоги люди могли находиться в убежище», — сказал начальник пункта временного размещения, директор ДК имени А. А. Косякова Сергей Никонов.
Кроме того, медицинские работники провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Отметим, что всего в Шатуре могут быть развернуты 19 пунктов временного размещения. Подобные учения проходят регулярно.
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