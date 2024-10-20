Учения по развертыванию пункта временного размещения прошли в Шатуре

Тренировку по созданию помещения для приема пострадавших во время чрезвычайной ситуации провели в Шатуре. Пункт временного размещения развернули в Доме культуры имени Косякова в Рошале.

На все работы по созданию ушло три часа. В подобных пунктах во время пожара или подтопления территории могут разместиться до 150 человек.

Здесь в рамках учения оперативно оборудовали места для отдыха, стационарные и передвижные точки питания, комнату психологической помощи и комнату матери и ребенка. Также в ДК имеется убежище на случай объявления воздушной тревоги.

«Наше убежище оборудовано центральным водоснабжением, водоотведением, пожарной сигнализацией и принудительной вентиляцией, то есть все условия для того, чтобы длительное время в случае воздушной тревоги люди могли находиться в убежище», — сказал начальник пункта временного размещения, директор ДК имени А. А. Косякова Сергей Никонов.