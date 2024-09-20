Учения по ликвидации последствий массовых отключений электричества провели в Подмосковье

В Электростали прошли командно-штабные учения, направленные на ликвидацию последствий массовых отключений электросетевых объектов. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Московской области, а также администраций Богородского и Электростальского округов.

По сценарию учений на нескольких энергообъектах произошли технологические сбои, оставив без электроснабжения более 28 тысяч человек и 84 социально значимых объекта в Электростали и Ногинске. Для оперативного восстановления электроснабжения создали штаб, где сотрудники энергетического комплекса в реальном времени координировали свои действия с диспетчерским центром.

«Сегодня с командой Минэнерго Московской области работали в Электростали. Здесь провели очередную противоаварийную тренировку электросетевого комплекса округа, отработали взаимодействие по ликвидации последствий массовых отключений электричества, детально разобрали проблемные вопросы», — отметил вице-губернатор Евгений Хромушин.

В ходе практической части учений удалось провести мероприятия по восстановлению нарушенного электроснабжения. Первый заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев отметил, что цель таких мероприятий — проверка взаимодействия между структурами, чтобы избежать сложностей при обмене информацией и быть готовыми к оперативным действиям в случае нештатных ситуаций.

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