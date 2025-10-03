Учебный корпус образовательного комплекса №7 отремонтируют в Пушкино в 2026 году
Учебный корпус образовательного комплекса № 7 отремонтируют на Кольцовской улице в Пушкино. Подрядчиком стала компания «Триумф».
В здании обновят кровлю, фасад, заменят инженерные коммуникации, установят системы пожарной безопасности и камеры наблюдения.
Специалисты проведут внутреннюю отделку, расставят по местам новые мебель и технику, а также благоустроят прилегающую территорию.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что работы проведут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры по национальному проекту «Молодежь и дети».
Обновленный комплекс откроют в сентябре следующего года.