Учебный корпус образовательного комплекса №7 отремонтируют в Пушкино в 2026 году

Учебный корпус образовательного комплекса № 7 отремонтируют на Кольцовской улице в Пушкино. Подрядчиком стала компания «Триумф».

В здании обновят кровлю, фасад, заменят инженерные коммуникации, установят системы пожарной безопасности и камеры наблюдения.

Специалисты проведут внутреннюю отделку, расставят по местам новые мебель и технику, а также благоустроят прилегающую территорию.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что работы проведут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры по национальному проекту «Молодежь и дети».

Обновленный комплекс откроют в сентябре следующего года.