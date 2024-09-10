Участок трассы «Каспий» в Серебряных Прудах расширят к концу 2025 года

Капитальный ремонт участка трассы Р-22 «Каспий» продолжается в Серебряных Прудах. Работы ведутся на отрезке от 169-го по 185-й километр, напомнили в Минтрансе Подмосковья.

Сейчас дорожники устраивают земляное полотно для дополнительных полос движения, систему водоотвода и слои дорожной одежды. Здесь смонтируют металлическое ограждение, которое позволит исключить выезд автомобилей на встречную полосу. Вблизи пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с дорогами местного значения сделают освещение.

К концу следующего года пропускная способность отрезка значительно увеличится. Эти 16 километров трассы станут четырехполосными, что значительно разгрузит дорогу с интенсивностью более 10 тысяч машин в сутки.

Протяженность федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Московской области составляет 56 километров.

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