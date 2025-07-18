Участок сетей ливневой канализации заменят в центре Королева

Реконструкция системы, спроектированной в 70-х годах прошлого века, стала одной из важнейших задач для администрации, поскольку ливневки уже не справляются с объемом сброса вод. В течение нескольких лет сети обновляли только в самых проблемных точках — на улицах Садовой, Пушкинской и Героев Курсантов.

В рамках капитального ремонта на проспекте Королева заменят более 1, 5 километра ливневки. Общая стоимость работ составит более 40 миллионов рублей, завершить их планируют до конца сентября текущего года.

Контракт на выполнение реконструкции уже заключен. Завершаются проектно-изыскательные работы, проведено полное обследование всей протяженности сети и манометрические испытания. До конца июля проект направят на государственную экспертизу.