Участок дворового проезда на улице Зеленая благоустроили в Химках
Во дворах в Химках продолжается обновление дорожного покрытия в рамках программы комплексного благоустройства. Подрядчик заасфальтировал проезд на улице Зеленая в микрорайоне Левобережный.
Рабочие выровняли проезды и тротуары, восстановили бордюрный камень. Работы направлены на повышение безопасности и комфорта для пешеходов, водителей и жителей ближайших домов.
Проект выполняли поэтапно, чтобы не доставлять неудобства жителям. Все материалы соответствуют стандартам качества, что обеспечивает долгий срок службы обновленного покрытия.
Всего в этом году в Химках приведут в порядок 22 дворовые территории. Работы проходят по графику с соблюдением всех норм и технологий.
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