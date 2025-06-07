Участок дворового проезда на улице Зеленая благоустроили в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Во дворах в Химках продолжается обновление дорожного покрытия в рамках программы комплексного благоустройства. Подрядчик заасфальтировал проезд на улице Зеленая в микрорайоне Левобережный.

Рабочие выровняли проезды и тротуары, восстановили бордюрный камень. Работы направлены на повышение безопасности и комфорта для пешеходов, водителей и жителей ближайших домов.

Проект выполняли поэтапно, чтобы не доставлять неудобства жителям. Все материалы соответствуют стандартам качества, что обеспечивает долгий срок службы обновленного покрытия.

Всего в этом году в Химках приведут в порядок 22 дворовые территории. Работы проходят по графику с соблюдением всех норм и технологий.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.

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