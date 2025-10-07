Участницы программы «Активное долголетие» из Балашихи освоили гандбол

Женщины, участвующие в программе «Активное долголетие», посетили тренировку по гандболу на стадионе «Труд» в микрорайоне Балашиха-2. Спортивное мероприятие стало ярким опытом для начинающих игроков.

Тренировка началась с разминки, которая помогла подготовить тело к нагрузкам. После этого участницы познакомились с основными правилами гандбола, что позволило им лучше понять специфику игры.

«Игра очень понравилась нашим гостям. Я надеюсь, их интерес сохранится, и они продолжат занятия», — рассказала тренер по гандболу Татьяна Бычкова.

В программу занятия вошли базовые упражнения: передача мяча, отработка точности бросков и несколько коротких игровых серий. Это помогло участницам почувствовать динамику и азарт этого командного вида спорта.

«Очень довольна своей первой игрой. Такой прилив энергии сразу. Спасибо большое тренеру за разъяснения, все понятно и доступно», — поделилась впечатлениями участница Нина Надирова.

Присоединиться к творческим, спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам могут все желающие, кто состоит в проекте «Активное долголетие». Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.