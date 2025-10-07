Участницей «Активного долголетия» стала 92-летняя жительница Балашихи

Пенсионерка Нелли Швякова решила доказать, что возраст — не помеха активной жизни. В 92 года она присоединилась к программе «Активное долголетие» в Балашихе и начала заниматься настольным теннисом.

За три месяца тренировок в отделении программы в досуговом центре «Солнышко» Нелли Николаевна достигла заметных успехов. Активная пенсионерка не ограничивается только настольным теннисом — она регулярно посещает бассейн и даже зимой катается на лыжах.

«Меня очень поддерживают и руководители, и другие участники. Один раз я даже стала победителем. Это очень стимулирует и создает жизненный тонус», — делится Нелли Швякова.

По ее мнению, секрет долголетия заключается в постоянном движении, регулярных медицинских осмотрах и позитивном настрое. С детства Нелли Николаевна вела активный образ жизни — играла в оркестре и участвовала в спортивных соревнованиях.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку активного и насыщенного образа жизни людей старшего возраста.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам могут все желающие, кто состоит в проекте «Активное долголетие». Для записи и получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.