Участников СВО из Подольска наградили на торжественном концерте ко Дню города

Праздничный концерт прошел в честь 243-й годовщины Подольска и Подольского уезда. На мероприятии наградили участников специальной военной операции, поздравили новых почетных граждан, вручили областные и муниципальные награды.

Подольчан поздравили глава Григорий Артамонов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Григорий Артамонов вручил медали Жукова и Суворова участникам СВО, благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева, почетную грамоту Министерства здравоохранения, знак «Честь и Слава» медицинским работникам и общественным деятелям.

Новыми почетными гражданами Подольска стали Игорь Науменков — командир войсковой части 30663 и Геннадий Соловьев — заместитель председателя городского Совета.

Также состоялось вручение наград «Наше будущее», «Среди людей и для людей», «Особые заслуги», «Всегда в строю», «За благотворительность».

«Округ промышленников, тружеников, интеллектуалов, настоящих патриотов. Людей, которые неустанно создают, вкладывают свои силы в будущее родного Подольска и всей России. Спасибо каждому!» — сказал Григорий Артамонов.

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