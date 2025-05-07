Участников конкурса «Дети рисуют Победу» наградили в Одинцове

Фото: Пресс-служба УМВД России по Одинцовскому г. о.

В преддверии 80-летия Великой Победы в Одинцовском округе состоялось торжественное подведение итогов патриотического конкурса «Дети рисуют Победу». Мероприятие прошло в Старогородковской школе-интернате имени заслуженного учителя России Александры Фурагиной.

В церемонии награждения приняли участие член Общественного Совета при УМВД России по Одинцовскому округу Елена Горбачева и сотрудники местной полиции.

Конкурс, который организовали при поддержке правоохранительных органов и общественных деятелей, собрал десятки талантливых работ от школьников разных возрастов. Дети в своих рисунках отразили не только исторические события Великой Отечественной войны, но и личные эмоции, связанные с подвигом своих героев. В работах художников можно было увидеть сцены сражений, портреты ветеранов, символы мира и памяти, такие как голуби, георгиевские ленты и вечный огонь.

Елена Горбачева подчеркнула, что подобные проекты играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. «Дети через творчество смогли выразить свою благодарность героям войны и показать, как они понимают ценность мирной жизни», — рассказала она.

Все участники конкурса получили памятные подарки и грамоты, а лучшие работы будут выставлены в местном краеведческом музее.