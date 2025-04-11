Участников фотоконкурса о профессиях наградили в Серпухове

В Серпуховском центре по профориентации состоялась торжественная церемония награждения участников фотоконкурса «Профессии нашего города глазами молодежи». Конкурс, ставший традиционным с 2008 года, ежегодно приурочен ко Дню труда Московской области и неизменно радует зрителей яркими и вдохновляющими работами.

В этом году свои фотографии представили 188 участников из школ и учебных заведений городского округа Серпухов. На церемонии награждения присутствовали почетные гости председатель Совета депутатов Михаил Шульга, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин и Олеся Кузьмина, возглавляющая местное отделение Комитета семей воинов Отечества. В состав жюри вошел и представитель творческой среды — оператор телеканала ОТВ-Серпухов и член Союза журналистов Подмосковья Андрей Михайлин.

На мероприятии были объявлены победители и призеры, которые получили кубки, грамоты и памятные подарки. Особое внимание уделили номинациям, таким как «Человек труда», а также работам, отражающим связь профессий с историей города и современными событиями. Конкурс стал не только праздником творчества, но и напоминанием о значимости труда и профессионального мастерства.