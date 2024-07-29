Участники СВО смогут устроиться в школы Подольска учителями технологии

Школы Подольска ищут учителей технологии. На эту должность могут устроить участников СВО, которые уже завершили службу. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

В Подольске актуальны несколько вакансий в школах. Власти округа отметили, что вопрос с кадрами — одна из чувствительных и важных тем для родителей.

«На данный момент остаются актуальными несколько вакансий преподавателя технологии. Рассматриваем возможность пригласить на эту позицию в том числе и тех, кто уже отдал свой долг родине на спецоперации», — сказал Григорий Артамонов.

Учебные заведения в Подольске практически полностью укомплектованы кадрами. Для учителей и воспитателей предусмотрены различные меры социальной поддержки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также есть муниципальные выплаты.

К концу августа школы и детские сады укомплектуют всем необходимым. В этом году в округе откроется несколько новых учреждений. В двух селах оборудуют образовательные центры «Точки роста» по национальному проекту «Образование», а также продолжит работу проект «Самбо — в школу!».

Более 50 тысяч ребят сядут за парту 1 сентября, 19 тысяч малышей отправятся в детские сады.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».