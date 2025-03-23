Участники парусного клуба провели занятие по профориентации для детей в Дубне

Тематическое профориентационное мероприятие организовали для воспитанников детского сада «Малыш» в Дубне. Встречу провели представители местного парусного клуба «Атом». Они показали ребятам настоящую парусную яхту.

Дети узнали о парусном спорте, о его сложностях и преимуществах. Перед ними выступил тренер по парусному спорту клуба «Атом» Геннадий Фирсов.

Также участники мероприятия смогли примерить спасательные жилеты, учились расправлять парус и ходить на яхте по воображаемым волнам. Всех ребят пригласили в профильную секцию. В ней могут заниматься дети с семи лет.

«Традиции занятий яхтенным спортом возникли почти одновременно с образованием нашего города. Радует, что сегодня, благодаря людям увлеченным, мы вновь наблюдаем паруса в волжской акватории», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что такие встречи проходят в детском саду регулярно. Дошкольники уже знают о профессиях спасателя, хореографа, инженера и врача.