Участники из 25 стран выступят на чемпионате по русским шашкам в Подмосковье

Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в парке «Патриот» в Одинцове с 5 по 15 сентября. Участниками турнира станут представители 25 стран, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Шашки — это наш культурный код, наша душа и наша история. Этот вид спорта уникальным образом позволяет сплотить в общем интересе представителей разных поколений, доступен для людей с любым уровнем дохода и возможностями здоровья», — прокомментировал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

В рамках чемпионата также пройдет «Гала-матч Лидеров». Руководители крупнейших компаний, медийные личности и представители органов государственной власти сразятся друг с другом на шашечных досках.

​Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоится 6 сентября в 14:00.

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