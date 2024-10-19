Участники «Движения Первых» встретились с выдающимися отцами в Павловском Посаде

Встречу с несколькими отцами города провели для активистов «Движения Первых» в Павловском Посаде. На мероприятии ребята смогли задать интересующие их вопросы, а папы — больше узнать о современной молодежи.

В событии поучаствовал председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов. Он рассказал о своей истории, о том, как воспитывает троих детей, поделился опытом доставки гумпомощи землякам в зону СВО.

Другим гостем встречи стал Андрей Целковский. Он является отцом 12-ти детей, солистом национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова.

Также с ребятами пообщался Дмитрий Сергеев — командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, воспитывает дочь.

Школьники задавали вопросы о выборе профессии, сложностях и успехах, которые их могут ждать на этом пути.

Отметим, что встреча прошла в преддверии дня Отца, который традиционно отмечается в третье воскресенье октября.

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