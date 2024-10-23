Участники детского клуба в Балашихе отметили День лицеиста

19 октября в Балашихе прошел День лицеиста — Всероссийский праздник, приуроченный к открытию первого в России Императорского Царскосельского лицея в 1811 году. В честь этого события сотрудники библиотечного центра «Южный» организовали час интересных сообщений «Лучи лицейских ясных дней» для участников клуба «Познавайка».

На мероприятии дети узнали о различиях между современной школой и лицея начала XIX века. Участникам была представлена яркая презентация, в которой продемонстрировали энциклопедии дореволюционного выпуска, что позволило им глубже ощутить атмосферу того времени.

«Шапочки выпускников современных лицеев очень понравились нашим гостям», — рассказала заведующий методико-библиографическим отделом МБУК «ЦБС им. А. Белого» Ольга Самсонова.

Школьники также прослушали рассказ ведущего о том, как учились знаменитые лицеисты, такие как Александр Пушкин, включая информацию о том, какие оценки ставили учителя, какие книги читали лицеисты и как проходило их свободное время. Праздник стал отличной возможностью для детей не только узнать о важном историческом событии, но и погрузиться в культуру и традиции лицейского образования. Это мероприятие подчеркивает значимость исторического наследия и формирует интерес к литературе и учебе среди молодежи.

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