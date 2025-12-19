Участники «Активного долголетия» в Балашихе поучаствовали в новогоднем балу

В Доме культуры «Восход» городского округа Балашиха 17 декабря прошел традиционный областной новогодний бал «Зимняя вальсовая фантазия». В праздничном мероприятии выступили творческие коллективы проекта «Активное долголетие» из 13 муниципалитетов Московской области, подарив зрителям теплую атмосферу и яркие номера.

Участники продемонстрировали мастерство в самых разных танцевальных жанрах: вальсе, польке, полонезе, падеграсе, менуэте и кадриле. Концертную программу дополняли интерактивные площадки — фотозона, новогодняя ярмарка и мастер‑классы, где гости могли не только сделать праздничные снимки, но и попробовать свои силы в рукоделии и танцах.

«Очень теплая атмосфера и красивое мероприятие. Обязательно приедем в Балашиху снова», — поделилась впечатлениями участница студии «Класс» из Дмитрова.

Проект «Активное долголетие» открыт для всех желающих и включает творческие и спортивные занятия, экскурсии и культурные программы. В Балашихе он реализуется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.