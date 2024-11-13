Участники «Активного долголетия» из Чехова посетил музей «Подолье»

В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» для группы «Активного долголетия» из Чехова провели увлекательную экскурсию, посвященную истории Подольска. Экскурсоводы Марина Панкратова и Ирина Цэдиш познакомили гостей с ключевыми моментами развития города.

Экскурсия началась с посещения Дома горожан Морозовых, где участники узнали о визите Великой княгини Елизаветы Романовой в годы Первой мировой войны. В зале «Археологии» гости познакомились с результатами археологических раскопок 90-х годов, которые рассказали о жизни на территории современного Подольска в каменном веке.

В зале «Подол сквозь века» была представлена информация о превращении деревни Подол в экономическое село, а затем в город Подол, который по указу Екатерины II от 5 октября 1781 года стал Подольском. Особое внимание привлекли реконструкции крестьянского и ямщицкого быта.

На втором этаже музея посетители узнали о купеческих династиях и благотворителях, оставивших значимый след в истории города. В музее исторических традиций были представлены факты о развитии комсомольских организаций в Подольске и их участии в ключевых исторических событиях, таких как гражданская война и индустриализация.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».