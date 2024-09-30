Участниками Единой школьной лиги стали еще 29 команд из Подольска

В Подольске 29 образовательных учреждений создали команды для участия в губернаторской программе «Единая Школьная лига». Более 1900 детей будут принимать участие в состязаниях по четырем видам спорта.

«Как и обещал, запустили в Подольске проект губернатора Андрея Воробьева. Стать участниками соревнований подольской школьной лиги захотели ученики 29 наших образовательных учреждений — это более 1 900 ребят», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе разработали программу, главной задачей которой является объединение муниципалитетов для популяризации физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях. В нее вступили 10 округов. «Единая Школьная лига» стартует 1 ноября.

Практические все подольские школы создали по одной команде ребят старше 2010 года рождения. Они будут представлять образовательное учреждение в мини-футболе, волейболе, баскетболе 3*3 и шахматах.

Уже определили площадки для соревнований, источники медицинского обеспечения, информационные ресурсы, способы направления ребят для участия в областных состязаниях и обеспечение формой.

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