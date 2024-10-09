Учащиеся школы № 8 в Химках собрали более 70 килограммов гумпомощи бойцам СВО

Необходимые вещи передали волонтерам, которые отправят груз для военнослужащих.

«Мы постарались собрать для наших защитников вещи первой необходимости. Это продукты питания и средства личной гигиены. Ребята из нашей школы также написали письма с многочисленными словами поддержки и благодарности для военнослужащих. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в сборе этой партии гумпомощи. Победа будет за нами!» — поделилась директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Добровольцы из Химок доставят груз прямо на передовую. Помощь в организации приняла супруга военнослужащего, ветеран боевых действий Вика «Еж».

«Я прошла вторую чеченскую кампанию, много лет отдала армии. Сейчас мой муж находится в зоне СВО. Я просто не могу оставаться в стороне и не помогать нашему фронту, госпиталям и переселенцам. Все гуманитарные грузы, которые жители передают бойцам через меня, доставляю военнослужащим лично в руки в течение одной — полутора недель», — рассказала Виктория.

Женщина организовала в Химках настоящее волонтерское движение. Вместе с жителями она собирает гуманитарную помощь, плетет маскировочные сети, готовит сухие пайки, шьет и вяжет одежду, подушки, варежки и многое другое. Виктория подчеркнула, что стать частью команды может каждый желающий.

Работу единомышленников координируют через чат в Telegram. Присоединиться можно по ссылке. Кроме того, связаться с ней можно по телефону: +7 (926) 847-18-07.

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