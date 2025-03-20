Уборку территорий после зимнего периода провели в Серпухове

В округе дан старт масштабной кампании по наведению чистоты и порядка после зимнего сезона. Мероприятия затронули десятки улиц, дворов и общественных пространств.

План работ включил в себя ручную уборку смета, механизированное подметание и механизированную промывку, которая эффективно удаляет загрязнения и пыль с дорожного покрытия.

Ручную уборку провели на Заводском проезде, Лесном бульваре, улицах Ленина и Мира, а также на других территориях, требующих особого внимания. Механизированное подметание затронуло Фестивальный проезд и сквер имени Неделина. Механизированная промывка охватила множество скверов, площадей и пешеходных зон, включая площадь Революции, Привокзальную площадь и комсомольский парк.

Отдельное внимание уделили уборке смета из прибордюрной части на улицах Пролетарская, Осенняя и Калужская.