Тысячу дорожников направили на ликвидацию последствий непогоды в Подмосковье

Дорожники Московской области продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за сильного ветра и ливня на дороги упало более 380 деревьев и 11 столбов, сообщили в Минтрансе региона.

В работах по расчистке дорог задействовали тысячу человек и 450 машин. В ведомстве уточнили, что для оперативности также дополнительно привлекли сотрудников коммерческих предприятий.

«Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий непогоды», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Администрации округов и представители «Мосавтодора» продолжают мониторить дорожную обстановку и взаимодействовать с экстренными службами. Напомним, при возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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