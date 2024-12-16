Творческий вечер в честь педагога школы искусств прошел в Воскресенске

Фото: Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск

Педагог детской музыкальной школы искусств № 2 в Воскресенске Ирина Сухачева отметила 25-летие творческой деятельности. В честь профессионального праздника в учреждении прошел творческий вечер «Юбилей собирает друзей».

Ирину Сухачеву поздравила начальник управления культуры Елена Баклушина и вручила ей благодарственное письмо от министра туризма Московской области Василия Кузнецова.

В течение вечера со сцены звучали теплые слова, поздравления и пожелания педагогу детской музыкальной школы. Воспитанники, выпускники, друзья и коллеги исполнили творческие номера.

Ирину Сухачеву поздравили и ее дети — Елизавета Кудимова и Максим Мусатов.

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