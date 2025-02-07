Творческий вечер памяти Александра Твардовского прошел в Химках

Творческий вечер в честь 80-летия со дня издания поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» прошел в Химках. Встречу организовали на базе школы «Лидер».

Собравшимся рассказали о творческом пути писателя и истории создания известного произведения. Познавательную лекцию прослушали ученики школы, их родители, педагоги и муниципальные депутаты. Дети подготовили трогательные выступления: читали отрывки из поэмы «Василий Теркин».

«Произведение писалось в годы Великой Отечественной войны, поэтому чувствуется желание писателя поддержать и укрепить дух солдат», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Памятный вечер стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Ее цель — сохранить и передать подрастающему поколению культурное и историческое наследие предков. Так, в округе ежедневно организуют тематические лекции, концерты, мастер-классы, круглые столы, кинопоказы и многое другое.