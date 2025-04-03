Творческий вечер к Международному дню книги пройдет в Химках 3 марта

В учреждениях культуры и библиотеках Химок организуют мероприятия, посвященные Международному дню книги. Горожан ждут литературные встречи, лекции и творческие вечера, основной темой которых станет патриотическая литература.

3 марта в 16:00 на малой сцене театра «Наш дом» в доме №22 на улице Маяковского состоится творческий вечер. В городском округе также запланированы беседы и встречи, где обсудят патриотические книги и их авторов.

«Для жителей городского округа Химки проведут различные встречи, беседы. Основная тематика — это патриотические книги и авторы таких произведений», — сообщил лидер Движения общественной поддержки в Химках Егор Ченюк.

Площадки для встреч организуют в библиотеках и учреждениях культуры. Одной из задач мероприятий станет привлечение молодежи к чтению.

«Детские книги не только развивают воображение, но и формируют личность, учат ценностям, дружбе и добру. Я призываю родителей активно вовлекать детей в чтение, а школы и библиотеки — организовывать подобные мероприятия, способствующие популяризации литературы среди молодежи», — подчеркнула общественница Екатерина Калюжная.

Все мероприятия проходят в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках уже несколько месяцев.