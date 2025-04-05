Творческий конкурс «Школьная весна» прошел в Наро-Фоминском округе

Дом культуры № 101 в деревне Веселево наполнился творческой атмосферой — выступали артисты, звучали музыкальные произведения. Здесь прошел яркий молодежный конкурс, который собрал участников из Верейской школы № 1 и местной Веселевской школы.

Конкурсная программа включала традиционные номинации: вокальное, танцевальное исполнение и художественное слово. Особый интерес среди участников вызвала специальная номинация «Малая Родина Первых», где они показали видеоработы о родных местах. Ученица Анастасия Паровая создала мини-фильм о Веселеве, рассказала в том числе историю местного Дома культуры — здания, которое построили в 1969 году как администрацию совхоза «Веселевский» и переоборудовали под культурное учреждение в 1975 году.

Заведующая ДК Наталья Бурова показала фотографии: «После капитального ремонта у нас появился современный фасад, светлые и уютные помещения с продуманным освещением. Это сразу оценили жители — посещаемость значительно выросла».

Сегодня в обновленном Доме культуры работают 11 творческих коллективов для разных возрастов. На конкурсе «Школьная весна» воспитанники местных танцевальных студий достойно представили свое учреждение и взяли бронзовые награды.