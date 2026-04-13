Творческий конкурс для подростков запустили в Одинцове

В Одинцовском округе открыли прием заявок на творческий конкурс для подростков 13–15 лет. Победители получат путевки в «Артек» и участие в специальной программе центра.

Конкурс «Времена года. Играй. Звучи. Танцуй» организовали комитет по культуре округа и Международный детский центр «Артек». Проект направлен на поддержку подростков, которые проявляют интерес к искусству и готовы представить свои работы на заданную тему.

Участникам предлагают раскрыть тему времен года через музыку, танец или сценическое выступление. Формат свободный, но важно передать настроение и идею выбранного периода года. Организаторы ожидают оригинальные и выразительные номера.

«Мы хотим дать детям шанс заявить о себе и почувствовать уверенность в своих силах. Этот конкурс открывает дорогу к новым возможностям и творческому росту», — отметили представители оргкомитета.

Победители отправятся в «Артек», где их ждет насыщенная программа. Ребята будут работать с наставниками, участвовать в совместных проектах и выходить на сцену. Программа включает обучение и практику, что позволяет участникам получить реальный опыт.

Заявку можно подать онлайн. Перед отправкой анкеты необходимо изучить правила приема и пребывания детей на официальном сайте центра в разделе для родителей. Дополнительные вопросы принимают по электронной почте artekvremenagoda@yandex.ru