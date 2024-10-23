Творческие занятия и спортивные забеги проведут в парках Балашихи

Жителей и гостей городского округа Балашиха приглашают на серию творческих мастер-классов и спортивных мероприятий. Коворкинг парка «Пехорка» и творческое объединение «Ампир» организуют занятия по изготовлению заколок и именных браслетов, а также проведут утренние и ночные забеги.

В субботу, 26 октября, в парке «Пехорка» с 13:00 до 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению заколок из фоамирана, а с 14:00 до 15:00 состоится занятие по технике декупаж. Участники смогут создать своими руками стаканчик для карандашей.

Мастер-класс по созданию именных браслетов проведут 27 октября в 15:00. Туда приглашают всех желающих с семи лет. Эти занятия помогут развить креативные навыки.

Помимо творческих мероприятий, активные любители спорта присоединятся к ночным пробежкам в парке на Заречной улице. Забег «В закат» пройдет 22 и 24 октября с 20:00 до 21:00, а утренняя пробежка «5 верст» состоится 26 октября в 09:00 как в этом, так и в Пестовском парке.

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