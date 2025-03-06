Творческие коллективы из Воскресенска стали лауреатами нескольких фестивалей

Юные таланты из Воскресенска продолжают радовать своими достижениями, достойно представляя округ на престижных конкурсах и фестивалях. Ребята, занимающиеся в клубных формированиях «Центра развития культуры», завоевали множество наград в различных направлениях искусства.

Так, ансамбль классического танца «Вдохновение» из ДК «Цементник» успешно выступил на региональном фестивале-конкурсе классического танца в Балашихе. Дуэт Златы Чуваковой и Анастасии Лихачевой с танцем вишенок из балета «Чиполлино» стал лауреатом III степени, а Дарья Соколова с номером «Колыбельная» удостоилась диплома I степени.

Коллектив эстрадного и современного танца «Nezabudki» также показал высокий уровень мастерства на всероссийском фестивале-конкурсе «Осуществи мечту». Танец «Я нашел свет» принес ребятам диплом лауреатов II степени, а номер «И, быть может, навсегда» был отмечен дипломом лауреатов III степени.

Вокальная студия «Громче», открывшаяся в конце прошлого года, уже добилась успеха на VI Международном фестивале-конкурсе «Карусель земля» в Подольске. Это первый конкурс для коллектива, и он принес высокие результаты.

Ансамбль эстрадного танца «Maxi Dance» из ДК «Юбилейный» завоевал награды на Международном фестивале-конкурсе «Ярославский перезвон».

Ансамбль классического и современного танца «Грация» из ДК «Юбилейный» блестяще выступил на VIII Региональном фестивале-конкурсе классического танца «Exercise».

Хореографический коллектив «Ювента» из ДК «Химик» получил заслуженные награды на всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «DanceArt» в Егорьевске.

Старший состав Народного коллектива «Вокальный ансамбль „Созвездие“ стал лауреатом I степени на Областном патриотическом фестивале-конкурсе „Голос Победы“.

Вокальные коллективы ДК «Юбилейный» были отмечены наградами Московского областного фестиваля-конкурса патриотической песни «Звезда Отечества», посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Даже самые маленькие воспитанники творческих студий не остались без наград. Учащиеся студии подготовки к школе «Все Знайка» представили свои работы на Всероссийском конкурсе «Изумрудный город». Елизавета Тютнева, Варвара Епишева и Макар Надточий заняли первые места.