Творческие дисциплины добавили в спортивную школьную лигу Балашихи

Стартовал новый сезон школьной лиги в Балашихе. Помимо спортивных дисциплин, в этот раз ребята покажут свои силы и в творческих направлениях.

Участниками нового сезона стали свыше пяти тысяч школьников. Это 38 команд из всех образовательных учреждений Балашихи.

Они представят свои умения в девяти направлениях. Это баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы, а также КВН, танцы, «Медиа», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и математические бои.

На открытии побывали министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призер Олимпийских игр Александра Коруковец, а также двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.

«Для Балашихи это особенный проект — мы были первыми в Подмосковье, кто начал проводить такие соревнования среди школьников в рамках официальной Лиги в прошлом году. Вместе с региональной Лигой, где ребята из 11 городов Московской области мы даем старт нашей Балашихинской школьной Лиге. В этом году мы добавили еще несколько направлений», — отметил Сергей Юров.

Отметим, что победителя определят по сумме баллов, полученных в результате прохождения всех дисциплин.

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