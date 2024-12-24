Сегодня 11:32 Творческая мастерская Деда Мороза открылась в Луховицах 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Дети

Луховицы

Дед Мороз

До Нового года осталось совсем немного времени и самое время готовить подарки. В Луховицах к вопросу подошли обстоятельно и открыли для детей творческую мастерскую Деда Мороза.

Два дня маленькие посетители местного торгового центра рисовали открытки и мастерили своими руками с помощью наставников елочные игрушки, а в перерывах — водили хоровод со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Помощниками зимнего волшебника стали активисты проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и молодогвардейцы. В предновогоднее творчество включились не только юные луховичане, но и их родители.

И дети, и взрослые получили заряд новогоднего настроения и отлично провели время вместе. Поделки из мастерской Деда Мороза они унесли домой, чтобы украсить свои елочки. За старания дети получили именные сертификаты и значки помощника Деда Мороза.