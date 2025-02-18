Турнир по военно-прикладному многоборью прошел в Наро-Фоминске

Рабочий поселок Селятино стал центром притяжения для любителей военно-прикладных видов спорта. Здесь прошел ежегодный 9-й турнир«Селятинский рубеж», посвященный памяти Сергея Джобадзе и воинов-интернационалистов, отдавших свой долг Родине в локальных конфликтах.
16 команд из Наро-Фоминского городского округа и других городов Подмосковья собрались, чтобы продемонстрировать свою силу, выносливость и навыки в военно-прикладных дисциплинах и побороться за звание лучших. Как и в предыдущие годы, соревнования проходили в двух возрастных категориях.
В первой категории участвовали восемь команд, в составе которых были военнослужащие контрактной и срочной службы, а также воспитанники спортивных и военно-патриотических клубов старше 18 лет. Остальные восемь команд, представляющие вторую категорию, состояли из учащихся школ допризывного возраста.
В рамках командного зачета участники соревновались в строевой и физической подготовке, пейнтболе, перетягивании каната и медицинской эстафете. В личном первенстве спортсмены смогли проявить свои индивидуальные навыки и умения в конкурсе капитанов, радиосвязи и топографии, армрестлинге и гиревом спорте, сборке и разборке автоматов, ножевом бое и метании лопат. Неотъемлемой частью турнира стала работа военно-полевой кухни.
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