Сегодня 09:29 Турнир по военно-прикладному многоборью прошел в Наро-Фоминске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа Подмосковье

Наро-Фоминск

Спортсмены

Патриотизм

Рабочий поселок Селятино стал центром притяжения для любителей военно-прикладных видов спорта. Здесь прошел ежегодный 9-й турнир «Селятинский рубеж», посвященный памяти Сергея Джобадзе и воинов-интернационалистов, отдавших свой долг Родине в локальных конфликтах.

16 команд из Наро-Фоминского городского округа и других городов Подмосковья собрались, чтобы продемонстрировать свою силу, выносливость и навыки в военно-прикладных дисциплинах и побороться за звание лучших. Как и в предыдущие годы, соревнования проходили в двух возрастных категориях.

В первой категории участвовали восемь команд, в составе которых были военнослужащие контрактной и срочной службы, а также воспитанники спортивных и военно-патриотических клубов старше 18 лет. Остальные восемь команд, представляющие вторую категорию, состояли из учащихся школ допризывного возраста.

В рамках командного зачета участники соревновались в строевой и физической подготовке, пейнтболе, перетягивании каната и медицинской эстафете. В личном первенстве спортсмены смогли проявить свои индивидуальные навыки и умения в конкурсе капитанов, радиосвязи и топографии, армрестлинге и гиревом спорте, сборке и разборке автоматов, ножевом бое и метании лопат. Неотъемлемой частью турнира стала работа военно-полевой кухни.