Турнир по спортивному и боевому самбо прошел в Воскресенске

Традиционный 5-й турнир по спортивному и боевому самбо прошел во Дворце культуры «Юбилейный». Мероприятие началось с парада спортсменов и поднятия государственного флага.

В турнире приняли участие самбисты от семи лет и старше. В соревновании предусмотрено 12 весовых категорий, а в боевом — четыре. Состязания проводили по международным правилам. Спортсменам разрешили применять ударную технику рук, ног, броски, удержания, удушающие, болевые приемы на руки и ноги.

Первое место заняла команда Дворца культуры «Юбилейный», второе — сборная спортивной школы, а третье — команда Воскресенского колледжа.

Победителями стали Захар Пучков, Виктория Захарова, Егор Новиков, Маргарита Филимонова, Михаил Солодов, Ярослав Сиренко, Руслан Жемерикин, Матей Матвеев, Павел Федосеев, Евгений Гусев, Арсений Колмаков, Кристина Жемерикина, Егор Орлов, Маргарита Захарова, Данил Царан, Амир Казаков.

Призеров наградили медалями, кубками и сувенирами.

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