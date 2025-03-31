Турнир по шашкам для детей прошел в Звенигороде

Здесь собрались ребята из разных городов, таких как Наро-Фоминск, Истра, Красногорск, Одинцово и сам Звенигород. Каждый участник сыграл шесть партий, и в результате десять лучших игроков получат возможность выступить на областном турнире, запланированном на 17 мая.

Особое внимание на соревнованиях привлек сеанс одновременной игры, который провела гроссмейстер Татьяна Тетерина. Чемпионка мира в шашках сыграла с 15 юными игроками, демонстрируя свои мастерство и опыт. Татьяна начала свою спортивную карьеру в Нижнем Тагиле, а в 33 года переехала в Москву. Сегодня она уже считается одной из ведущих шашисток мира.

Победителем турнира стал Кирилл Гладов из Истры. По его словам, дома он часто разыгрывает партии вместе с отцом. Кирилл тренируется в воскресной школе, и этот процесс приносит ему огромное удовольствие. Он также отметил, что мечтает стать программистом в будущем и считает, что шашки помогают развивать логику и учат его быстро принимать решения.