Турнир по настольному теннису прошел в техникуме в Павловском Посаде

Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню отца, прошли в Павлово-Посадском техникуме. В нем участвовали студенты первых — третьих курсов.

Турнир организовала преподаватель физической культуры Маргарита Баринова для популяризации активного отдыха, здорового образа жизни и сплочения учащихся. Педагоги техникума рассказали, что проводят такие соревнования с большим удовольствием, особенно когда они совпадают со значимыми праздниками.

Настольный теннис среди молодежи очень популярен. Он способствует не только физическому, но и интеллектуальному развитию студентов, поскольку в этом виде спорта нужно думать на пару шагов вперед, чтобы выиграть. В образовательных учреждениях, домах культуры, парках Павловского Посада установлены столы для настольного тенниса, чтобы жители могли заниматься в свое удовольствие.

По итогам турнира победителем стал второкурсник Илья Дорошенко, на втором месте оказался Денис Киров, обучающийся на третьем курсе, а замкнул тройку призеров его одногруппник Николай Лосев.

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