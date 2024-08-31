Турнир по лазертагу для людей с ОВЗ прошел в Воскресенске

Воскресенск в шестой раз стал площадкой для открытого военно-патриотического турнира по лазертагу «За мир на всей Земле», организованного «Всероссийским обществом инвалидов». Местом проведения турнира для лиц с ограниченными возможностями здоровья стал спортзал «Химик».

Турнир прошел в поддержку Вооруженных сил России и братских народов страны. Заместитель главы администрации городского поселения Воскресенск Ольга Коротеева отметила рост числа участников.

Основной посыл соревнования — напомнить о важности мира и согласия между различными народами. С приветственным словом выступили заместитель начальника окружного отделения социальной защиты населения Московской области по Воскресенску и Егорьевску Владимир Бормашов, а также помощник уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Воскресенск Марина Николаева.

В этом году за первенство боролись шесть команд из Егорьевска, Бронниц, Ленинского городского округа, Коломны, Озер и Воскресенска. Победа досталась хозяевам турнира, однако, как подчеркнули организаторы, проигравших не было — все участники продемонстрировали высокий уровень игры и командного духа.

После церемонии награждения представители общественных организаций из разных уголков Подмосковья продолжили общение, обменивались опытом и обсуждали организацию будущих мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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