Турнир по игре «Что? Где? Когда?» провели для школьников в Воскресенске

Школьники из Воскресенска поучаствовали в туре чемпионата по известной телевизионной игре. С полученными баллами они пройдут в следующие этапы окружного конкурса.

Игру провели во Дворце культуры «Химик». Победителем стала команда La’Cringe из гимназии № 1» с 18-ю баллами.

На втором месте оказалась команда «Топинамбур» из белоозерского лицея № 23. Сборная заработала 13 баллов.

Бронзовым призером стала команда «Алюминиевые огурцы» из «Воскресной школы». У них девять итоговых баллов.

Впереди команды ждет еще половина чемпионата. Четвертый тур проведут 16 января в этом же Дворце культуры.

Отметим, что главное отличие этой игры в Воскресенске от телевизионной версии в том, что в состязании участвует сразу несколько команд.